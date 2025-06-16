Babalar Günü nedeniyle 2 kızıyla babasının mezarını ziyaret etti: Aile grubunda paylaşım yaptıktan sonra çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinden dönen baba Metin ve kızları Aylin ile Selin Yıldırım'ın olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazayı fark eden çevreden geçenler yardıma koştu. Baba ve iki kızının cansız bedeni vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.