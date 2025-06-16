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Babalar Günü nedeniyle 2 kızıyla babasının mezarını ziyaret etti: Aile grubunda paylaşım yaptıktan sonra çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetti

Babalar Günü nedeniyle 2 kızıyla babasının mezarını ziyaret etti: Aile grubunda paylaşım yaptıktan sonra çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetti

12:0316/06/2025, Pazartesi
DHA
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Kaza ile ilgili soruşturma sürerken otopsi sonrasına cenazelerin Kefeli'ye getirilip defnedileceği bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürerken otopsi sonrasına cenazelerin Kefeli'ye getirilip defnedileceği bildirildi.

Adana'da pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucu baba ve 6-8 yaşları arasındaki iki kızı yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Mersin'de mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi

Mersin'in Tarsus ilçesinden dönen baba Metin ve kızları Aylin ile Selin Yıldırım'ın olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazayı fark eden çevreden geçenler yardıma koştu. Baba ve iki kızının cansız bedeni vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi'nde mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi. Süleyman Yıldırım'ın ve aile üyelerinin Mersin'in Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi'ndeki mezarlarını ziyaret ettikleri görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.


'KIZLARIM DA GERÇEĞİ GÖRMEK ZORUNDA'

Görüntülerde kızlarına aile üyelerinin mezar yerlerini gösteren Metin Yıldırım, "Hani hayatta hep bir gerçek vardır. Benim kızlarım da gerçeği görmek zorunda" diye konuştu.



Babasının mezarından aldığı bir avuç toprağı da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Metin Yıldırım, "Eninde sonunda geleceğimiz nokta" dedi.







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