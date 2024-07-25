Ağrı'da teröristbaşı Öcalan lehine slogan atanlar paketlendi

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, terör örgütü elebaşı lehine slogan attığının tespit edildiği belirtildi.
Firariler aranıyor
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin "(PKK/KCK) Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.