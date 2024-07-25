Ağrı'da teröristbaşı Öcalan lehine slogan atanlar paketlendi

Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmak üzere yola çıkan 7 kişilik arkadaş grubundan 1'i kadın 2 dağcı kayboldu.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri dağcıları bulmak için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda iki dağcının da soğuktan donmuş cansız bedenlerine rastlandı.