|
Gündem

Ağrı'da teröristbaşı Öcalan lehine slogan atanlar paketlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çekerken terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

13:04 - 25/07/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, terör örgütü elebaşı lehine slogan attığının tespit edildiği belirtildi.


Firariler aranıyor


Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin "(PKK/KCK) Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Açıklamada,
"Bölünmez bütünlüğümüze kasteden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ifadelerine yer verildi.



#Ağrı
#pkk
#terör örgütü
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Clement Lenglet: Fransız Futbolunun Güçlü Kalkanı