Ağrı’dan 136 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan 136 Afgan, jandarma ve polis eşliğinde minibüslere bindirilerek, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi.
Burada gerekli kontrolleri yapılan göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağına bindirildi. Göçmenleri alan uçak, Afganistan’ın başkenti Kabil’e gitmek üzere havalandı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenlerin sınır dışı edilme işlemlerinin ise süreceği belirtildi.