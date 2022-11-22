Gündem Ağrıdan 136 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
AĞRI

Ağrı’dan 136 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi. Türkiye’ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giriş yapıp, ülke genelinde güvenlik güçlerince yakalanan 136 Afganistan uyruklu göçmen, gözetim altında tutuldukları İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nden ülkelerine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
Ağrı’dan 136 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
136 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan 136 Afgan, jandarma ve polis eşliğinde minibüslere bindirilerek, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi.

Burada gerekli kontrolleri yapılan göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağına bindirildi. Göçmenleri alan uçak, Afganistan’ın başkenti Kabil’e gitmek üzere havalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenlerin sınır dışı edilme işlemlerinin ise süreceği belirtildi.

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