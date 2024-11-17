AGS'nin içeriği yok paketi var

Gelecek yıl ilk kez uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın oturumları 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek. Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi ile mevzuatı konularını kapsayacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik sorulardan oluşacak.





BİR GECEDE PAKET OLUŞTURDULAR

ÖSYM’nin takvimi açıklamasının ardından fırsatçılar da harekete geçti. Daha sınavda yer alacak konular açıklanmadan online paketler satışa sunuldu. Öyle ki takvim açıklandıktan bir gün sonra video eğitim paketleri piyasaya çıktı. Paketlerin içeriği yüzlerce saatlik canlı program, ders notu ve soru bankası seti, online deneme sınavı, genel tekrar programı, bireysel rehberlik desteğinden oluşuyor. Paketlerin fiyatı ise 10 ile 20 bin lira arasında değişiyor.





UZMANLAR UYARIYOR

Sınavın içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmasının üzerinden 24 saat geçmeden bazı internet sitelerinde kitap satışları da başladı. KPSS, başöğretmenlik, uzman öğretmenlik kitaplarının kapağı değiştirilerek AGS hazırlık seti şeklinde satışa sunuluyor. İçerikleri birebir aynı olan kitapların fiyatı 250 liradan başlıyor. Uzmanlar, adayların bu konuda temkinli davranması yönünde uyarı yapıyor. Sınava ilişkin bilgiler henüz çok yeniyken kurs paketleri ve kitapların alınmasının doğru olmadığı belirtiliyor.



