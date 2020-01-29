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İSTANBUL

Ahmet Vanlıoğlu Hakk'a yürüdü

Fatih Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Kur’an Kursu kurucularından ve İstanbul’un eski vaizlerinden Ahmet Vanlıoğlu Hoca Hakk’a yürüdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Vanlıoğlu
Ahmet Vanlıoğlu

Mide kanseri tedavisi gören Ahmet Hoca’nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakib Fatih Camii’nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğine defnedilecek.

ÖMRÜNÜ TALEBE YETİŞTİRMEYE ADADI

  • Ali Haydar Ahıshavî Hazretleri ve Çalekli Hacı Dursun Efendi hocanın talebelerinden ve Mahmud Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hazretleri’nin kayınbiraderi olan Ahmet Vanlıoğlu, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden. İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı’nın kurucusu ve aynı zamanda da İstanbul Fatih Müftülüğü’ne bağlı İsmailağa Kur’an Kursu’nun da kurucusu olan Vanlıoğlu, bugüne kadar binlerce talebe yetiştirmiş İstanbul Müftülüğü’nde vaiz olarak yıllarca görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştı.
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