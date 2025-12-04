Yeni Şafak
Ahşap ev alevlere teslim oldu

00:274/12/2025, Perşembe
IHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'da iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu’da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Ümit köyü Kavun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat T.’ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

#Kastamonu
#Yangın
#Ev
