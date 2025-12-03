Yeni Şafak
Dört gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Olay, Hanönü ilçesi Afet Konutlarında meydana geldi.
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kastamonu'da 55 yaşındaki Fettah Kaya’dan 4 gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil’e bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Fettah Kaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kaya’nın cenazesi, yapılan incelemerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaya’nın kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında kesinleşecek.




