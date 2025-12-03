Yeni Şafak
Boşandığı kadını çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü

15:433/12/2025, Çarşamba
DHA
Gelmeli'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Gaziantep'te İbrahim Halil Caymaz (32), 8 ay önce boşandığı Şerife Gelmeli'yi (32) çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü.

Gaziantep Eyüpsultan Mahallesi'nde 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan çiftten İbrahim Halil Caymaz, barışmak istediği Şerife Gelmeli ile tartıştı. Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan İbrahim Halil Caymaz, eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı. 2 çocuk annesi kanlar içerisinde yere yığılırken, İbrahim Halil Caymaz aynı bıçakla kendisini de yaraladı.


Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şerife Gelmeli'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan İbrahim Halil Caymaz ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





#kadın cinayeti
#cinayet
#gaziantep
