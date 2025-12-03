Boşandığı kadını çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep Eyüpsultan Mahallesi'nde 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan çiftten İbrahim Halil Caymaz, barışmak istediği Şerife Gelmeli ile tartıştı. Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan İbrahim Halil Caymaz, eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı. 2 çocuk annesi kanlar içerisinde yere yığılırken, İbrahim Halil Caymaz aynı bıçakla kendisini de yaraladı.