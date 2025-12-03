Sınırı geçirmek için kişi başı 4 bin dolar aldılar: 2’si kadın 35 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenleri saklayıp, daha sonra Avrupa'ya göndermek üzere taşıdığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Polis, süreci organize eden M.E.'nin, Suriye'deki bazı kişilerle bağlantı kurduğunu ve bu kişiler aracılığıyla kaçak göçmenleri bulduğunu tespit etti. Şanlıurfa'daki organizatörlerden H.A.'nın sınırda karşıladığı göçmenleri şoför İ.G.'nin aracıyla taşıdığı, S.U.'nun da depo olarak kullandığı binada sakladığı saptandı. Ekipler, 6 ay süren çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.