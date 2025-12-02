İtalya'ya gideceklerdi: Mersin Limanı'nda yakalandılar

Mersin Limanı'nda gemiye yüklenerek İtalya'ya gidecek olan ve bir TIR garajında bekletilen konteynerde ekiplerin aramasında 44 yabancı uyruklu kişi yakalandı.





Yakalananların sorgulamasında, daha önce Türkiye'ye gelip düzensiz göçmen durumuna düştükleri tespit edildi. Devamında yapılan operasyonda; 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Bu kişilerin 9'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.





Bakan Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.







