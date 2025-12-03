Yeni Şafak
Kastamonu'da firari hükümlüler operasyonla yakalandı

00:113/12/2025, Çarşamba
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Kastamonu'da jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonucu haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan sekiz firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



