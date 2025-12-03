Kastamonu'da firari hükümlüler operasyonla yakalandı

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Kastamonu'da jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonucu haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan sekiz firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
