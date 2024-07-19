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Ajan teröristleri MİT yakaladı

MİT, terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresini çökertti. Kandil’de yetiştirilip PKK elebaşı Mustafa Karasu tarafından Türkiye’de görevlendirilen teröristler Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul’da yakalandı. İki teröristin Türkiye’de karışıklık çıkarmaları için talimat aldıkları öğrenildi.

Şahin Şen
04:00 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 01:36 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), yoğun çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında çalışan Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul'da yakalandı. Yakalanan teröristlerin, Kandil’deki sözde üst yönetim kadrosundan, Türkiye içinde propaganda yapmaları ve karışıklık çıkarmaları için talimat aldıkları da öğrenildi.

BAYIK İLE GÖRÜŞTÜLER

MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, İstanbul'da faaliyet gösterdikleri saptanan Topaloğlu ve Savaş, İstanbul'da yakalandı. Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından "Cuma" kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. İki teröristin örgütün sözde yöneticilerden Avareş kod adlı Mustafa Karasu tarafından Türkiye’de görevlendirildikleri de tespit edildi.

ÖRGÜTE MALZEME TEMİNİ

Sadık Topaloğlu'nun ayrıca, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde "gazetecilik" adı altında terör örgütüne bilgi topladığı, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme sağladıkları MİT tarafından tespit edildi. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Irak'tan kaçan 3 PKK'lı teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.



#MİT
#PKK
#Terör
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