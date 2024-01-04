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Ajanları özel ekip sorguluyor

Mossad’a çalışan ajan şebekesinin gözaltındaki 34 üyesinin sorgusu için özel ekip kuruldu. Ekibin daha önceki operasyonlarda yakalanan ajanların da sorgularına katılan, Arapça ve İngilizce bilen görevlilerden oluştuğu öğrenildi. Teknik ve fiziki takipteki ajanlardan bazılarının yurt dışında Mossad yetkilileriyle buluştuğu, talimat ve para aldığı tespit edildi.

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:00 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:50 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yakalanan 34 MOSSAD ajanının sorgusu için özel ekip kuruldu.
Yakalanan 34 MOSSAD ajanının sorgusu için özel ekip kuruldu.

İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına casusluk faaliyeti yürüten, önceki gün MİT ve Emniyet İstihbarat tarafından yakalanan 34 şüphelinin sorgusu sürüyor. Türkiye’deki yabancı uyruklulara yönelik “takip, kaçırma ve suikast” planları yapan şüphelilerin sorgusu için özel ekip kuruldu. Arapça ve İngilizce bilen ekibin, daha önce de yakalanan ajanların sorgularına katılan uzman bir kadro olduğu öğrenildi.

TALİMAT YURT DIŞINDAN

Teknik ve fiziki takip sonucu bazı ajanların, İsrailli istihbarat yetkilisiyle yurt dışında bir araya geldikleri, burada talimat ve para alıp Türkiye’ye döndükleri ortaya çıktı. Bazı ajanların da birçok kez yurt dışına çıktığı tespit edildi.

OPERASYONUN DEVAMI GELECEK

Gözaltındakiler arasında Suriyeli, Filistinli ve Türk vatandaşları da var.

Saha ajanlarının bazılarının para için bu işe girdiği, Filistin asıllı olan bazı isimlerin ise aileleriyle tehdit edildiği için ajanlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerden bazılarının yakınlarının İsrail cezaevinde tutuldukları da öğrenildi. Güvenlik birimleri, bu gibi operasyonların süreceği, birçok istihbarat örgütünün takip edildiği bilgisini verdi.



#MOSSAD
#MİT
#Operasyon
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