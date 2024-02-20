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AK Parti aday listelerini verdi

AK Parti, yerel seçimlere ilişkin aday listelerini dün il ve ilçe başkanlıkları aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu. AK Parti, listeleri taşınabilir bellekte ve üç nüsha halinde çıktı alarak, bütün seçimler için ayrı ayrı olmak üzere dün ilgili seçim kurullarına verdi. YSK takvimine göre liste teslimi için ise bugün son gün.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 20/02/2024 Tuesday
Güncelleme: 02:10 - 20/02/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti, 31 Mart seçimlerine ilişkin dün listeleri teslim etti. Önce büyükşehir, il ve ilçe adaylarını ardından belediye meclis listelerini kesinleştiren AK Parti, 17 Şubat’ta liste teslimlerine başladı. AK Parti listeleri taşınabilir bellekte ayrıca üç nüsha halinde çıktı alınarak, bütün seçimler için ayrı ayrı olmak üzere ilgili seçim kurullarına teslim etti.

KOORDİNATÖR GÖZETİMİNDE

Aday belirleme sürecinde yürütülen titiz çalışma aday listelerinin tesliminde de devam etti. Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz imzasıyla teşkilatlara gönderilen teslime ilişkin ipuçlarının verildiği yazıda Genel Merkez İnceleme ve Onaylama Komisyonu’nun onayından geçen ve koordinatörlere teslim edilen aday listelerinin illerdeki listelerle karşılaştırılması istendi. Listelerin ilgili il veya ilçe seçim kuruluna il koordinatörünün nezaretinde verilmesi istendi. Yazıda alındı belgesinin de Genel Merkez’e gönderilmesi notu düşüldü.

MHP de sundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart'taki yerel seçimlere katılacak adayların listesini, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduklarını bildirdi. Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik aday başvuruları için YSK tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklemediklerini belirtti.




#Yerel Seçim
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#Siyaset
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