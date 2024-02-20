AK Parti aday listelerini verdi

2024 yerel seçimleri için vatandaşlar 31 Mart’ta sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimine göre partiler büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. En çok merak edilen ise AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi Eskişehir büyükşehir belediye başkan adaylarının kim olduğu. Peki AK Parti, CHP İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi Eskişehir adayı kim? İşte AK Parti, CHP İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi Eskişehir ilçe belediye başkan adayları 2024 isim listesi.