AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok: Bizimle beraber esnafımızın da yüzü gülecek

"Bir 5 yıl daha Ankara Yavaş'la gitmez. Tekeriniz dönmez. Yaş farkı gözetmeksizin tüm emekliler ve üniversite öğrencileri otobüs, minibüs ve metrodan ücretsiz yararlanacak. Bizimle beraber esnafımızın da yüzü gülecek. Gelirleriniz en az 3 misli artacak. Öğrenci ve emeklilerin ücretlerini belediye olarak biz karşılayacağız. Ödemeleri haftada 1 ya da 15 günde 1 nasıl isterseniz o şekilde hesabınıza geçeceğiz. Ayrıca ayda 30 bin lira destek vereceğiz. Altın çağınızı yaşayacaksınız"