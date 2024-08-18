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AK Parti'nin acı günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Vefat haberini X hesabından paylaşan Erdoğan, "Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum." dedi.

Semih Bozkuş
18:39 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 18:50 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Yavuz Selim Tuncer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Yavuz Selim Tuncer

AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti.

Tuncer'in vefat haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Tuncer'in vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum." dedi.

"Yol ve dava arkadaşımız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer’in vefatından büyük üzüntü duydum.

Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum."




#Yavuz Selim Tuncer
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#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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