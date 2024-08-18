Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 77 yaşında vefat etti. ‘Batılılaşma İhaneti’ başta olmak üzere pek çok eseriyle gençliğe rehberlik eden Doğan, ‘dil’e olan adanmışlığını ‘Büyük Türkçe Sözlük’ ile taçlandırdı, “Türk dünyası kültür birliği” için büyük çaba sarf etti.