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POLİTİKA

AK Parti Ethem Sancak için harekete geçti

İş adamı Ethem Sancak, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Ethem Sancak için harekete geçti
Ethem Sancak.

İş adamı Ethem Sancak, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

ETHEM SANCAK NE DEMİŞTİ?

Sancak, "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık.

Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" dedi.

İHRAÇ İSTEMİ

AK Parti kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre Ethem Sancak, İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

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