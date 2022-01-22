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POLİTİKA

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan Sedef Kabaş'a sert tepki: Son zamanlarda ahlaksızlık ve hadsizlik moda oldu

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’a sert tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnandan Sedef Kabaşa sert tepki: Son zamanlarda ahlaksızlık ve hadsizlik moda oldu
​AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında gazeteci Sedef Akbaş, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin kamuoyunda yayılmasının ardından birçok AK Partili yetkili Sedef Kabaş’a sert tepki gösterdi.

Sedef Kabaş gözaltına alındı
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Sedef Kabaş gözaltına alındı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belirli bir kesim arasında son zamanlarda ahlaksızlık ve hadsizlik moda oldu. Cumhurbaşkanımıza aşağılıkça dil uzatanın pul kadar değeri yoktur. Lanetliyoruz. AK Gençlik’in var olan güçlü sabrı sizin çirkinliklerinizle sınanmak için değildir!" ifadelerini kullandı.

Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma
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Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
OYNAT 00:27
Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.



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