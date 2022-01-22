AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan Sedef Kabaş'a sert tepki: Son zamanlarda ahlaksızlık ve hadsizlik moda oldu

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında gazeteci Sedef Akbaş, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin kamuoyunda yayılmasının ardından birçok AK Partili yetkili Sedef Kabaş’a sert tepki gösterdi.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belirli bir kesim arasında son zamanlarda ahlaksızlık ve hadsizlik moda oldu. Cumhurbaşkanımıza aşağılıkça dil uzatanın pul kadar değeri yoktur. Lanetliyoruz. AK Gençlik’in var olan güçlü sabrı sizin çirkinliklerinizle sınanmak için değildir!" ifadelerini kullandı.

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