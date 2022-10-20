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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü’de bir hastaneye götürüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala da kendilerine eşlik etmek üzere Bakü’de kaldı.

Aracın şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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