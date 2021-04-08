AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Veri temelli stratejiler oluşturacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programına katıldı.

AK Parti'nin dünkü 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevine getirilen Şen, siyasete bilimsel bir vizyon getireceklerini ifade etti.

"Veri temelli strateji oluşturulacak"

Şen, şunları söyledi: AK Parti yeni bir döneme girdi. Yeni dönemin yeni bir hikayesi olacak. Bu hikaye daha fazla hukuk, daha fazla demokrasi ve daha fazla refahla taçlanacak. Biz veri temelli stratejiler ve yine veri temelli politikalar oluşturmak için buradayız.

"Seçimlere hazırlanmaya başladık"

Lafla değil verilerle siyaset üreteceğiz. Bilimsel verilerle siyasete yön vereceğiz. Birileri darbe simsarlarıyla iş tutma peşindeyken, sadece milletinin emrini dinleyen AK Parti, 2023 ve 2024 seçimlerine bu yaklaşımla hazırlanmaya başladı."

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GÜNDEM AK Parti'de devir teslim: Mustafa Şen AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevini devraldı