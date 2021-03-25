AK Parti'de devir teslim: Mustafa Şen AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevini devraldı

AK Parti'nin dünkü 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, daha önce AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hamza Dağ, Tanıtım ve Medya Başkanlığına getirildi.

Hamza Dağ, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevini Mustafa Şen'e devretti. Parti genel merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Dağ, 20 senelik parti sürecinin 19 senesini iktidar olarak geçiren AK Parti'nin dün, "güven ve istikrar" sloganlı 7. Olağan Kongresi'ni ihtişamlı ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.

"Mustafa Şen bu bayrağı daha öteye götürecek"

Dağ, "Bundan sonra da strateji üzerine hep beyin yormuş, kamuoyu çalışması işinin içinde olmuş Mustafa Şen, bıraktığımız yerden bu bayrağı çok daha ötelere götürecektir" dedi.

REKLAM

Mustafa Şen de dün itibariyle AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevine getirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Daha önce veri analiz çalışmalarında yer aldığını ifade eden Şen, bayrağı Hamza Dağ'ın elinden almanın kendisi için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu söyledi.

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'kabinede değişiklik' iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanımızın takdirindedir

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır

GÜNDEM AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı

GÜNDEM AK Parti MKYK'sı belli oldu: Erdoğan'ın yeni 'A Takımı'nda sürpriz isimler var