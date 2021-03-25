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POLİTİKA

AK Parti'de devir teslim: Mustafa Şen AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevini devraldı

AK Parti'nin dünkü 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AR-GE ve Eğitim Başkanlığına getirilen

Mustafa Şen, görevine başladı. Parti genel merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Şen, daha önce veri analiz çalışmalarında yer aldığını ifade ederek bayrağı Hamza Dağ'ın elinden almanın kendisi için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
AK Partide devir teslim: Mustafa Şen AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevini devraldı
Hamza Dağ, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevini Mustafa Şen'e devretti.

AK Parti'nin dünkü 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, daha önce AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hamza Dağ, Tanıtım ve Medya Başkanlığına getirildi.

Hamza Dağ, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevini Mustafa Şen'e devretti. Parti genel merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Dağ, 20 senelik parti sürecinin 19 senesini iktidar olarak geçiren AK Parti'nin dün, "güven ve istikrar" sloganlı 7. Olağan Kongresi'ni ihtişamlı ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.

"Mustafa Şen bu bayrağı daha öteye götürecek"

Dağ, "Bundan sonra da strateji üzerine hep beyin yormuş, kamuoyu çalışması işinin içinde olmuş Mustafa Şen, bıraktığımız yerden bu bayrağı çok daha ötelere götürecektir" dedi.

Mustafa Şen de dün itibariyle AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevine getirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Daha önce veri analiz çalışmalarında yer aldığını ifade eden Şen, bayrağı Hamza Dağ'ın elinden almanın kendisi için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu söyledi.

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