AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir Sultanbeyli’de esnaf ziyareti yaptı

AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresi’nde İl Başkanı Adayı olan Abdullah Özdemir, Sultanbeyli’de esnaf ziyareti yaptı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın eşlik ettiği ziyaret programında esnafları iş yerlerinde ziyaret eden Özdemir, hayırlı işler diledi.





Vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti





AK Parti Sultanbeyli İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere ilçeye gelen Özdemir, kongre öncesinde esnafları ziyaret etti. Sultanbeyli Kent Meydanı’nda iş yerlerini ziyaret eden Özdemir, esnaflarla görüştü. Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenip hediyeler verdi.









İl Başkanı Adayı Özdemir’e ve Belediye Başkanı Ali Tombaş’a ziyaretleri için teşekkür eden vatandaşlar memnuniyetini ifade etti. Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Ziyaretin ardından kongrenin yapılacağı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne geçildi.





Ayrıca esnaf ziyareti programına; AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi de katıldı.







