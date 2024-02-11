|
Gündem

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, il teşkilatı binası önünde trafik kazası geçirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semih Bozkuş
00:43 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fatma Sevim Baltacı
Fatma Sevim Baltacı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, kazanın il teşkilatı binası önünde meydana geldiğini söyledi.

Baltacı'nın olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve sağlık ekiplerinin yol boyunca hayata döndürücü müdahaleler yaptığını ifade etti.

Ancak Bakan Koca, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Baltacı'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti.

"AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun."




#Fatma Sevim Baltacı
#AK Parti
#AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav takvimi