AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, kazanın il teşkilatı binası önünde meydana geldiğini söyledi.

Baltacı'nın olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve sağlık ekiplerinin yol boyunca hayata döndürücü müdahaleler yaptığını ifade etti.

Ancak Bakan Koca, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Baltacı'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti.

"AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun."





AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış,… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2024







