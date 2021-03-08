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AK Parti ​Kadın Kollarında bayrak Ayşe Keşir'de: Ayşe Keşir kimdir?

Kadın kollarında bayrak Keşir'de

AK Parti’yi 2023 seçimlerine götürecek yeni kadrolar belirleniyor. 81 il yönetimi yeniden oluşturulurken, 24 Mart’ta yapılacak 7. Olağan Kongre öncesi Kadın Kolları Başkanlığı’nda da nöbet değişimi olacak. 2015’ten bu yana bu görevi yürüten Selva Çam, yerini, bugün Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’e devredecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ayşe Keşir
Ayşe Keşir

AK Parti’de 2019 Aralık ayında “İnandığın Yolda Yürü” sloganıyla startı verilen kongre maratonu 24 Mart toplanacak 7. Olağan Kongre ile noktalanacak. 18 Ekim 2020’de Şırnak ile başlayan il kongreleri salgın nedeniyle iki kez ara verildi. Kongre sürecine yeni yılla birlikte hız verilerek il kongreleri 24 Şubat’ta İstanbul ile tamamlandı. Kongrelerle, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Şanlıurfa ve Trabzon’un da aralarında bulunduğu 25 il başkanı değişti. Geçtiğimiz kongrelerde il kongrelerine katılmaya özen gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl salgın nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 13 ilin kongresine iştirak ederken diğer kongrelere video konferansla bağlandı.

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir

YENİ ADAY AYŞE KEŞİR OLDU

Teşkilatların ardından bu sefer gözler, Büyük Olağan Kongre’de yenilenmesi beklenen parti üst yönetimine çevrildi. Kongreye giden süreçte ilk değişim ise Kadın Kolları’nda oldu. 2015 yılından bu yana Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Lütfiye Selva Çam’ın aday olmayacağı açıklandı. Çam, görevini, bugün yapılacak Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi’nde Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’e devredecek. Çam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız’la yaptığımız toplantıda 8 Mart’taki kongremizde adayımızın Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir kardeşimin olması kararlaştırıldı. 6 yıldır yürüttüğüm başkanlık görevimi büyük bir huzurla tecrübeli ellere teslim ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi öncesi, kongrenin yapılacağı salonda incelemede bulundu. Çam, görevini başkan adayı Ayşe Keşir’e devredeceğini bildirdi.

MKYK ÜYELİĞİ İÇİN SEÇİM YAPILACAK

AK Parti’nin 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu’nda yapmayı planladığı büyük kongre için de hazırlıklar sürüyor. Kongrede, genel başkanlık seçiminin yanı sıra 50 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği için seçim yapılacak. Partinin en yetkili organı olan MKYK’da önemli değişikliklerin olacağı ifade ediliyor. Yine Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu gibi parti organları da büyük kongreyle belirlenecek.

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