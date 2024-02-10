AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Uzun namlulu silahlarla ve tabancayla yapılan saldırı sonucunda bir vatandaş yaralandı.

Ayrıca, olayı çevredeki bir güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde, olay yerine gelen beyaz aracın camından çıkan şüphelilerin ateş ettiği tespit edildi. Ardından aracın buradan uzaklaştığı görüldü.





Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." denildi.

Bakan Yerlikaya: Tahkikat başlatıldı

Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Kanarya Mahallesi'nde Aziz Yeniay'ın katıldığı programda uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açıldığını belirterek saldırı sonucu bir kişinin yaralandığını belirtti.









Saldırıyı kınayan ve olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını belirten Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."





Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.



Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.



Saldırıya… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2024

Cevdet Yılmaz: Suçlular en kısa sürede bulunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi, yaralanan vatandaşa acil şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."

İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) February 10, 2024

Bakan Bolat: Vahşi saldırıyı şiddetle kınıyorum

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aziz Yeniay'ın seçim programına yönelik silahlı saldırıya lanetleyerek sorumluların adalet önüne çıkarılması için gerekli adımların hızla atılmakta olduğunu belirtti.

Vatandaşlara, Aziz Yeniay'a, ekibine ve AK Parti mensuplarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Bolat, sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Küçükçekmece'de seçim çalışmaları esnasında Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay ve ekibine yönelik gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kıymetli vatandaşımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bu barbarca eylem, demokrasimize ve toplumsal dayanışmamıza yapılmış bir saldırıdır ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için gerekli adımlar hızla atılmaktadır. Olaya maruz kalan kıymetli vatandaşlarımıza, Sayın Aziz Yeniay, ekibi ve tüm parti mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."





Küçükçekmece'de seçim çalışmaları esnasında Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay ve ekibine yönelik gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kıymetli vatandaşımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.



Bu barbarca eylem, demokrasimize ve toplumsal… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) February 10, 2024

Bakan Tunç: Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Silahlı saldırıyı şiddetle kınayan Tunç, olayla ilgili Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Tunç, demokrasiye yönelik bu tarz kalleş saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirttiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 10, 2024

Bakan Yumaklı'dan saldırıya ilişkin paylaşım

Hain saldırıya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da açıklama geldi.

X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, saldırıyı lanetleyerek, "Ülkemizin huzuruna ve demokrasimize yapılan hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı esnada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzuruna ve demokrasimize yapılan hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı esnada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Ülkemizin huzuruna ve demokrasimize yapılan hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır. — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) February 10, 2024

"Demokrasimize ve halkımızın hür iradesine karşı saldırı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetleyerek yaralanan vatandaşa acil şifalar diledi.

X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, "Demokrasimize ve halkımızın hür iradesine karşı yapılan bu saldırıyı kınıyorum." dedi.

Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay’a seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize ve halkımızın hür iradesine karşı yapılan bu saldırıyı kınıyorum."

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay’a seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.



Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Demokrasimize ve halkımızın hür iradesine karşı yapılan bu saldırıyı kınıyorum. — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 10, 2024

"Bu saldırı ve tehditler amacına ulaşamayacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Aziz Yeniay'ın seçim programına yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulunarak, birlik ve beraberliğe kast eden hiçbir saldırının amacına ulaşamayacağını belirtti.

Bakan Göktaş X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başkan adayımıza, teşkilatımıza ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasi yarışımızı lekelemeye çalışan, ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, huzur ve güvenine kasteden hiçbir saldırı ve tehdit amacına ulaşamayacaktır."

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başkan adayımıza, teşkilatımıza ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Demokrasi yarışımızı lekelemeye çalışan, ülkemizin ve milletimizin… — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) February 10, 2024

Murat Kurum: Saldırıyı lanetliyorum

Saldırıya ilişkin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

X hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetleyen Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!"

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla… — Murat KURUM (@murat_kurum) February 10, 2024



