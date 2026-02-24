AK Parti organizasyonuyla Çorum'dan Şam'a gönül köprüsü

AK Partili Çorum Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Suriye’nin başkenti Şam’da her gün 500 kişilik iftar sofrası kuruyor. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, iftar programının özellikle Filistinli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Yermük bölgesinde yapılacağını belirtti. Organizasyon kapsamında belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarından oluşan heyetin de Şam’a gittiği bildirildi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Ramazan ayı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında başlattığı iftar organizasyonları kapsamında AK Partili belediyeler Balkanlar, Suriye ve Gazze’de her gün düzenli iftar sofraları kuruyor. Bu kapsamda AK Partili Çorum Belediyesi de Suriye’nin başkenti Şam’da iftar sofrası kurarak Ramazan’ın bereketini sınır ötesine taşıdı.
"Ramazan boyunca her gün 500 kişiye iftar vereceğiz"
"Çorum'dan Yermük'e gönül köprüsü"
İftar programında bölge halkıyla yakından ilgilenen Aşgın, Çorum’dan Yermük’e uzanan gönül köprüsünün kendileri için büyük anlam taşıdığını vurguladı. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve merhamet ayı olduğuna dikkat çeken Aşgın, Suriye halkıyla aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da Yermük halkına ileten Aşgın, Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında olduğunu söyledi.
Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar programı kapsamında, Ramazan ayı boyunca Yermük’te her gün 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılacak; böylece savaşın izlerini taşıyan bölgede kardeşlik ve dayanışma duyguları pekiştirilecek.