AK Parti organizasyonuyla Çorum'dan Şam'a gönül köprüsü

11:2624/02/2026, Salı
AK Partili Belediyeden Şam'da 500 kişilik iftar
AK Partili Belediyeden Şam'da 500 kişilik iftar

AK Partili Çorum Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Suriye’nin başkenti Şam’da her gün 500 kişilik iftar sofrası kuruyor. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, iftar programının özellikle Filistinli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Yermük bölgesinde yapılacağını belirtti. Organizasyon kapsamında belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarından oluşan heyetin de Şam’a gittiği bildirildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Ramazan ayı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında başlattığı iftar organizasyonları kapsamında AK Partili belediyeler Balkanlar, Suriye ve Gazze’de her gün düzenli iftar sofraları kuruyor. Bu kapsamda AK Partili Çorum Belediyesi de Suriye’nin başkenti Şam’da iftar sofrası kurarak Ramazan’ın bereketini sınır ötesine taşıdı.

"Ramazan boyunca her gün 500 kişiye iftar vereceğiz"

Başkan Aşgın,
“Çorumlu hayırsever hemşehrilerimiz tarafından masrafları karşılanan ve Ramazan boyunca her gün 500 kişiye sunulacak iftar sofrası, özellikle Filistinli mülteci kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı Yermük bölgesinde kurulacak”
dedi.
Şam’da bulundukları süre içerisinde Emevi Camii’nde şükür ve teravih namazı kıldıklarını aktaran Aşgın,
“Savaşın en acı günlerinde hep yan yana olduğumuz ve şimdi o zor günleri yavaş yavaş atlatan, yaralarını saran kardeş ülke Suriye'nin yine yanında olmalıydık ve olduk. Çok şükür.”
ifadelerini kullandı.

"Çorum'dan Yermük'e gönül köprüsü"

İftar programında bölge halkıyla yakından ilgilenen Aşgın, Çorum’dan Yermük’e uzanan gönül köprüsünün kendileri için büyük anlam taşıdığını vurguladı. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve merhamet ayı olduğuna dikkat çeken Aşgın, Suriye halkıyla aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da Yermük halkına ileten Aşgın, Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında olduğunu söyledi.

Suriye’de yaşanan insanlık dramına değinen Aşgın,
“Her zaman Suriyeli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret gösterdik, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Esed rejiminin kendi halkına yaptığı zulmün izlerini burada görmek bizleri derinden üzdü. Yıkılmış şehirler, yaşanan acılar hepimizin yüreğini sızlatıyor”
dedi.
Zulmün hiçbir zaman kalıcı olmadığını belirten Aşgın,
“Tarih boyunca firavunlar, nemrutlar olmuştur ama kazananlar her zaman inananlar olmuştur. Zalimler kaybedecek, inananlar mutlaka kazanacaktır”
ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar programı kapsamında, Ramazan ayı boyunca Yermük’te her gün 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılacak; böylece savaşın izlerini taşıyan bölgede kardeşlik ve dayanışma duyguları pekiştirilecek.



