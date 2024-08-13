AK Parti Sözcüsü Çelik'ten işgalcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki: Netanyahu yönetimi insanlık için de tehdit

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrailli Bakan Itamar-Ben Gvir öncülüğünde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı. "Baskın, Kudüs’ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır." denilen açıklamada, "Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir." denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Katarlı mevkidaşlarıyla skandal saldırıyı görüştü.