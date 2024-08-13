AK Parti Sözcüsü Çelik'ten işgalcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki: Netanyahu yönetimi insanlık için de tehdit

İşgalci İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın yanı sıra İsrail Meclis üyelerinden bazıları işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerle baskın düzenledi.
İşgalcilerin bu baskınına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.
X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetledi.
"Netanyahu yönetimi insanlık için de tehdit"
Netanyahu yönetiminin söz konusu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını gösterdiğini ifade eden Çelik, "Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanısıra insanlık için de tehdittir." dedi.
"Netanyahu şebekesi hak ettikleri gibi yargılanacak"
Uluslararası toplumu söz konusu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemeye davet eden Ömer Çelik, Siyonist katil Netanyahu şebekesinin üyelerinin hak ettikleri gibi yargılanacaklarını kaydetti.