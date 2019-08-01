AK Parti’de 2023 kadrosuna start

6. Olağan Büyük Kongresi'ni geçen yıl 18 Ağustos’ta toplayan AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongre'nin çalışmalarına da start verdi. Yaklaşık 300 belde, 974 ilçe, 51 il, 30 büyükşehirde partisinin yeni kadrolarını belirleyecek AK Parti, kongre için taslak programını tamamladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da onayından geçmesi halinde sonbaharda kongrelere başlanacak. Önce delege listeleri güncellenecek ardından da sırasıyla belde, ilçe, il ve büyükşehir kongreleri toplanacak.

BÜYÜK KONGRE

81 il kongresi tamamlandıktan sonra büyük kongre hazırlıkları başlayacak. Büyük kongrede partinin vitrini olarak görülen en yüksek karar organı da olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dahil diğer organlar belirlenecek. Erdoğan, yeniden belirlenecek MKYK içinden ise Merkez Yürütme Kurulu'nda görev alacak kurmaylarını seçecek. 7. Olağan Büyük Kongre'de seçilecek teşkilat ve genel merkez kadroları AK Parti'yi 2023 seçimlerine taşıyacak. AK Parti önümüzdeki dönemde teşkilatlarını güçlendirmenin yanında, geleneksel siyaset usullerine de yeni yöntemler eklemeyi planlıyor. Bunun için parti içinde yeni birimlerin kurulması da çalışmalar arasında. Bu çalışmaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

HER ÜYEYLE TEMAS

Dünyanın en çok üyeye sahip siyasi oluşumu AK Parti, süreç içinde üyeleriyle daha yakın temas halinde bulunacak. AK Parti bu temas ile sandık temsilcileri başta olmak üzere köy ve mahalle başkanları ile genel merkez teşkilatını daha uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Bunun için eğitim faaliyetleri ve istişare mekanizmaları daha da etkinleştirilecek.