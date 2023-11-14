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AK Parti’de adaylar için ‘mini’ seçim

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için takvimini oluşturan AK Parti de, 9 Kasım’da başlayan adaylık başvuruları 22 Kasım’a ertelendi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 01:52 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

26 Kasım’da da temayül yoklaması yapılacak. Türkiye genelinde ana kademe ile kadın ve gençlik kolları teşkilatlarının katılacağı temayül yoklaması 10.00-16.00 saatleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Temayül yoklamasında AK Parti teşkilatından yaklaşık 140 bin kişinin katılımı bekleniyor.

5 KRİTİK SORU

Temayülde, katılımcıların “Belediye hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? Mevcut başkanı halkla ilişkiler yönünden değerlendirin. Başkanın teşkilatla ilişkileri nasıl? AK Parti ilke ve değerleri açısından değerlendirin. Yeniden aday gösterilmelerini ister misiniz?” başlıklarında ‘iyi’, ‘orta’ ve ‘zayıf’ şeklinde değerlendirme yapmaları istenecek. Temayül yoklamasına katılan AK Partililerden belediye başkanlığı için isim önerileri olup olmadığı da sorulacak. Bu çerçevede en fazla iki isim yazmaları istenecek.



#siyaset
#AK Parti
#Yerel Seçimler
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