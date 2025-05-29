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AK Parti’de aynı kadroyla yola devam

AK Parti’de aynı kadroyla yola devam

Haber Merkezi
04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
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Yeni anayasa, reformlar, Terörsüz Türkiye gibi kritik konular gündemde sıcaklığını korurken AK Parti Meclis kadrosunda değişime gitmedi.

AK Parti TBMM Grubu, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Grup Yönetimi seçimi için dün Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı toplandı. Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan yasama süreçlerine ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçim sonucunda Sivas Milletvekili Güler, Grup Başkanlığına yeniden seçildi. Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da tekrar bu göreve getirildi. Seçimlerle AK Parti TBMM Grubu Disiplin Kurulu ile Grup Denetçileri de belirlendi.



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