AK Parti’de beş bin aday adayı

AK Parti Genel Merkezi.
AK Parti’de bugün sona erecek aday adaylığı başvurusu 5 bine yaklaştı. Türkiye genelinde 807 belediye başkanı bulunan AK Parti’de 7 belediye başkanına adaylık için istifa vizesi verildi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ordu Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Aydın Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Giresun Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Muğla Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Kütahya Simav Belediye Başkanı Adil Biçer görevlerinden ayrıldı. Ocak ayında başlayan il başkanları istifa sürecinde 29 il başkanı milletvekili aday adaylığı için istifasını verdi. Adayların belirlenmesi yönelik temayül yoklaması 25 Mart’ta gerçekleştirilecek.