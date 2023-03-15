AK Parti’de e-temayül pazar günü

AK Parti Genel Merkezi.
Milletvekili aday adaylığı başvurularını önceki gün almaya başlayan AK Parti’de başvurular perşembe akşamı 21.00’de son bulacak. Ardından ise eleme süreci başlayacak. Bunun için ise Türkiye genelinde teşkilatın sandık başına gideceği ‘e-temayül’e başvurulacak. Temayül oylamasında il, ilçe ve belde yönetim kurulları, kadın ve gençlik kolları, mahalle ve köy başkanları, belediye başkanları ve meclis üyeleri ile eski milletvekilleri oy kullanacak.
KİŞİYE ÖZEL KARTLAR
Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak yoklamaya katılanlar, kişiye özel dağıtılacak elektronik kartları okutacak ve karşısına çıkan ekranda yer alacak aday adaylarının resimli tablosuna göre işaretlemede bulunacak. Temayülde il il, ilçe ilçe hangi adayın
oy aldığı belirlenecek. Temayüle katılanlar ilin milletvekili sayısı kadar tercihte bulunabilecek. Sonuçlar anlık olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önüne düşecek.