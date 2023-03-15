AK Parti’de e-temayül pazar günü

Milletvekili aday adaylığı başvurularını önceki gün almaya başlayan AK Parti’de başvurular perşembe akşamı 21.00’de son bulacak. Ardından ise eleme süreci başlayacak. Bunun için ise Türkiye genelinde teşkilatın sandık başına gideceği ‘e-temayül’e başvurulacak. Temayül oylamasında il, ilçe ve belde yönetim kurulları, kadın ve gençlik kolları, mahalle ve köy başkanları, belediye başkanları ve meclis üyeleri ile eski milletvekilleri oy kullanacak.