AK Parti’de seçim zirvesi

İlerleyen günlerde ise AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik “Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı” düzenleyecek. Program Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşkilat üyelerine hitaplarıyla başlayacak. Toplantıda sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabı basına açık yapılacak. Erdoğan’ın hitaplarının ardından kapalı oturuma geçilecek. Toplantıda, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı, 81 ilden gelen teşkilat üyelerine seslenecek. Seçim takvimi, seçim görevlileri, seçim kurulu görevlileri, itiraz ve şikâyetler ile seçim materyalleri hakkında detaylı sunumlar yapılacak.