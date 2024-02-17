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AK Parti’de seçim zirvesi

Büyükşehir, il ve ilçe adaylarının ardından belediye meclis üyelikleri listelerini kesinleştiren AK Parti, Cumhur İttifakı ortağı MHP gibi siyasi partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na tesliminin son günü olan 20 Şubat’ı beklemeyecek.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:27 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Listelerinde son rötuşları yapan AK Parti, yarın itibarıyla listeleri teslim etmeye başlayacak.

ERDOĞAN KATILACAK

İlerleyen günlerde ise AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik “Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı” düzenleyecek. Program Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşkilat üyelerine hitaplarıyla başlayacak. Toplantıda sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabı basına açık yapılacak. Erdoğan’ın hitaplarının ardından kapalı oturuma geçilecek. Toplantıda, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı, 81 ilden gelen teşkilat üyelerine seslenecek. Seçim takvimi, seçim görevlileri, seçim kurulu görevlileri, itiraz ve şikâyetler ile seçim materyalleri hakkında detaylı sunumlar yapılacak.




#AK Parti
#Siyaset
#yerel seçim
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