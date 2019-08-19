Gündem AK Partide üye hedefi 11 milyon
ANKARA

AK Parti’de üye hedefi 11 milyon

18’inci yılında üye sayısı 10 milyon 600 bine ulaşan AK Parti, kendisine yeni hedef koydu. AK Parti hem 11 milyon üyeye ulaşmak hem de mevcut üyelerinden daha aktif yararlanmayı planlıyor. Bunun için eğitim faaliyetleri artırılacak, istişare mekanizmaları daha çok işleyecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyada partiler arasında üye sayısında üst sıralarda yer alan AK Parti, çıtayı yükseltiyor. 18’inci yılında üye sayısı 10 milyon 600 bine ulaşarak bir rekora imza atan AK Parti, yeni yaşında hem üye sayısını daha da artırmak hem de mevcut üyelerinden daha aktif yararlanmayı planlıyor. Bunun için eğitim faaliyetleri artıracak, istişare mekanizmaları daha çok işleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda teşkilata talimat vererek üyelerle daha yakından temas kurulmasını istedi.

YENİ REKOR PEŞİNDE

  • Kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Türkiye’de pek çok konuda rekorlar kıran ve ilklere imza atan AK Parti üye sayısında da rekor üstüne rekor kırıyor. Şu anda Türkiye’de en çok üyeye sahip olan AK Parti, dünya genelindeki partiler arasında da oy oranı en yüksek partiler sıralamasında üst sırada yer alıyor. Üye sayısı 10 milyon 600 bine ulaşan AK Parti, 18’inci yaşında üye sayısını artırarak yeni rekorlar kırmayı hedefliyor. Her geçen gün üye sayısını artıran AK Parti’de, 18 yıl hedefi 11 milyon üye olarak belirlendi.

AKTİF KATILIM TALİMATI

AK Parti üye sayısını artırmanın yanı sıra var olan üyeleri daha aktif hale getirmekte 18’inci yıl hedefi arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teşkilata üyelerle daha yakın temas içinde bulunmaları için talimat verdiği öğrenildi. Partinin temelini oluşturan sandık temsilcileri, belde, köy, mahalle teşkilatları ile il, ilçe yönetimleri ve genel merkez arasındaki uyumun artırılması için harekete geçilecek. Bunun için eğitim faaliyetleri artacak, istişare mekanizmaları daha da etkinleştirilecek.

AK Parti’nin kuruluşunun 18’inci yılının kutlanacağı, 23 Ağustos günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üye sayısının artırılmasına ve üyelerin daha etkin hale getirilmesine yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. AK Parti’nin 7’nci olağan kongre sürecinde de üyeleri aktif siyasete katmak için de çalışma yapılacak.

AK Parti'nin üye sayısı 11 milyona yaklaştı
GÜNDEM
AK Parti'nin üye sayısı 11 milyona yaklaştı
İdlibe bir günde 1400 bomba

İdlib'e bir günde 1400 bomba

Son 4 aydaki saldırılarda 916 sivil öldü 2 bin 303 kişi ise yaralandı.
Şovunu yapıp Bodruma uçtu

Şovunu yapıp Bodrum'a uçtu

Selin vurduğu şehre yarım gün ayırıp tatiline devam etti.
Eş zamanlıyangın şüpheli

Eş zamanlı
yangın şüpheli

​Son dönemde artan yangınlar için uzmanlardan kritik uyarı.
Memura yeni teklif

Memura yeni teklif

2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve bunlara ek olarak yıllık enflasyon farkı.
Trabzonspor 1 puanla başladı

Trabzonspor 1 puanla başladı

Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Gazze<br>3 şehidini uğurladı

Gazze
3 şehidini uğurladı

İsrail askerleri, 20'li yaşlardaki 3 genci hedef aldı.
Tuzu kuru olanların<br>ne dediği önemli değil

Tuzu kuru olanların
ne dediği önemli değil

Metin Feyzioğlu'ndan kararına tepki gösterenlere sert sözler.
'Havalı' temizlik

'Havalı' temizlik

​Hem ekonomi hem de zaman tasarrufu sağlıyor.
Herhalde Yunan gemisi sanıyor

Herhalde Yunan gemisi sanıyor

Bakan ​Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi.
'Kademeli<br> olarak azalmalı'

'Kademeli
olarak azalmalı'

Şenol Güneş'ten yabancı sınırı yorumu.
Dönüş trafiği başladı

Dönüş trafiği başladı

Tatilciler saatlerdir araç kuyruğunda bekliyorlar.
Hong Kong yok olacak

Hong Kong yok olacak

Gösteriler, askeri müdahale ihtimaline rağmen sürüyor.
Felaketin izleri

Felaketin izleri

Eminönü'nde esnaf selin enkazını kaldırıyor.
Okulda<br>zehirli gaz paniği

Okulda
zehirli gaz paniği

Ölçümler sonucu ortamda gaz tespit edildi.
Salıncak kazası

Salıncak kazası

Salıncakların kaldırılması için yazı gönderilmişti.
Vatandaş isyan etti

Vatandaş isyan etti

"​Dün neden hiç kimseye ulaşamadık, neredeydiniz?"
Test ediliyor

Test ediliyor

Demirhan tatbikatta gücünü gösterecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.