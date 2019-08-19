AK Parti’de üye hedefi 11 milyon

Dünyada partiler arasında üye sayısında üst sıralarda yer alan AK Parti, çıtayı yükseltiyor. 18’inci yılında üye sayısı 10 milyon 600 bine ulaşarak bir rekora imza atan AK Parti, yeni yaşında hem üye sayısını daha da artırmak hem de mevcut üyelerinden daha aktif yararlanmayı planlıyor. Bunun için eğitim faaliyetleri artıracak, istişare mekanizmaları daha çok işleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda teşkilata talimat vererek üyelerle daha yakından temas kurulmasını istedi.

YENİ REKOR PEŞİNDE

Kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Türkiye’de pek çok konuda rekorlar kıran ve ilklere imza atan AK Parti üye sayısında da rekor üstüne rekor kırıyor. Şu anda Türkiye’de en çok üyeye sahip olan AK Parti, dünya genelindeki partiler arasında da oy oranı en yüksek partiler sıralamasında üst sırada yer alıyor. Üye sayısı 10 milyon 600 bine ulaşan AK Parti, 18’inci yaşında üye sayısını artırarak yeni rekorlar kırmayı hedefliyor. Her geçen gün üye sayısını artıran AK Parti’de, 18 yıl hedefi 11 milyon üye olarak belirlendi.

AKTİF KATILIM TALİMATI

AK Parti üye sayısını artırmanın yanı sıra var olan üyeleri daha aktif hale getirmekte 18’inci yıl hedefi arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teşkilata üyelerle daha yakın temas içinde bulunmaları için talimat verdiği öğrenildi. Partinin temelini oluşturan sandık temsilcileri, belde, köy, mahalle teşkilatları ile il, ilçe yönetimleri ve genel merkez arasındaki uyumun artırılması için harekete geçilecek. Bunun için eğitim faaliyetleri artacak, istişare mekanizmaları daha da etkinleştirilecek.

AK Parti’nin kuruluşunun 18’inci yılının kutlanacağı, 23 Ağustos günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üye sayısının artırılmasına ve üyelerin daha etkin hale getirilmesine yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. AK Parti’nin 7’nci olağan kongre sürecinde de üyeleri aktif siyasete katmak için de çalışma yapılacak.