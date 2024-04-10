AK Parti’de ziyaret seferberliği

31 Mart’ı geride bırakan ve seçim sonuçlarına odaklanan AK Parti, bayram ve sonrasına ilişkin stratejisini çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sahayı boş bırakmayan AK Parti teşkilatı, bayram tatilinde de çalışmalarını sürdürecek. Ev ziyaretlerini artıran teşkilatlar, 6 Şubat depremi nedeniyle evinden ve yurdundan ol an depremzedeleri yalnız bırakmayacak. Bayram ziyaretleri kapsamında depremzedeler, şehit ve gazi yakınları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile kanaat önderleri ile bayramlaşma törenleri düzenlenecek.
TAM KADRO SAHADA
Milletvekillerinden parti yönetimine kadın kollarından gençlik kollarına, il ilçe ve mahalle teşkilatına kadar tüm birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz halinde bulunacak. Bayramı verimli geçirmek adına seçim bölgesinde ziyaretlere ağırlık verilecek. Özellikle oy kaybı yaşanan illere odaklanılacak. Bayram süresince 81 ilde yapılacak seçim sonucu değerlendirme, anket çalışması sonuçları ile rapora dökülecek.