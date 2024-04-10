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AK Parti’de ziyaret seferberliği

31 Mart’ı geride bırakan ve seçim sonuçlarına odaklanan AK Parti, bayram ve sonrasına ilişkin stratejisini çizdi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:40 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

31 Mart’ı geride bırakan ve seçim sonuçlarına odaklanan AK Parti, bayram ve sonrasına ilişkin stratejisini çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sahayı boş bırakmayan AK Parti teşkilatı, bayram tatilinde de çalışmalarını sürdürecek. Ev ziyaretlerini artıran teşkilatlar, 6 Şubat depremi nedeniyle evinden ve yurdundan ol an depremzedeleri yalnız bırakmayacak. Bayram ziyaretleri kapsamında depremzedeler, şehit ve gazi yakınları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile kanaat önderleri ile bayramlaşma törenleri düzenlenecek.

TAM KADRO SAHADA

Milletvekillerinden parti yönetimine kadın kollarından gençlik kollarına, il ilçe ve mahalle teşkilatına kadar tüm birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz halinde bulunacak. Bayramı verimli geçirmek adına seçim bölgesinde ziyaretlere ağırlık verilecek. Özellikle oy kaybı yaşanan illere odaklanılacak. Bayram süresince 81 ilde yapılacak seçim sonucu değerlendirme, anket çalışması sonuçları ile rapora dökülecek.


Areda Survey seçim sonrası vatandaşa sordu: AK Parti seçmeninin sandığa gitmediği rakamlarla ortaya çıktı

Areda Survey araştırma şirketi, yerel seçim sonrası 21 bin 904 kişiyle gerçekleştirdiği seçmen davranışı analizinde, her dört kişiden birinin sandığa gitmediğini ortaya koydu. Vatandaşların sandığa gitmeme sebebi olarak yüzde 32,7 ile ekonomik gerekçeleri göstermesi dikkat çekti. Sandığa gitmeleri durumunda AK Parti’ye oy vereceğini açıklayanların sayısı yüzde 41,4 olarak ölçümlendi. Yeniden Refah Partisi’ne oy veren vatandaşlardan yüzde 35,1’i ise ‘AK Parti’ye tepki olarak’ oy tercihini değiştirdiğini ifade etti. Peki AK Parti 20 yıl sonra neden ikinci parti oldu? Vatandaş erken bir genel seçim istiyor mu? CHP'ye verilen oylar emanet mi, değil mi? İşte Areda Survey’in araştırmasından çarpıcı detaylar…


#Siyaset
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#Recep Tayyip Erdoğan
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