AK Parti’de ziyaret seferberliği

Areda Survey araştırma şirketi, yerel seçim sonrası 21 bin 904 kişiyle gerçekleştirdiği seçmen davranışı analizinde, her dört kişiden birinin sandığa gitmediğini ortaya koydu. Vatandaşların sandığa gitmeme sebebi olarak yüzde 32,7 ile ekonomik gerekçeleri göstermesi dikkat çekti. Sandığa gitmeleri durumunda AK Parti’ye oy vereceğini açıklayanların sayısı yüzde 41,4 olarak ölçümlendi. Yeniden Refah Partisi’ne oy veren vatandaşlardan yüzde 35,1’i ise ‘AK Parti’ye tepki olarak’ oy tercihini değiştirdiğini ifade etti. Peki AK Parti 20 yıl sonra neden ikinci parti oldu? Vatandaş erken bir genel seçim istiyor mu? CHP'ye verilen oylar emanet mi, değil mi? İşte Areda Survey’in araştırmasından çarpıcı detaylar…