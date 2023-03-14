AK Parti’den 6 şart

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için süreci başlatmasının ardından siyasi partiler de çalışmaları hızlandırdı. Bu kapsamda AK Parti’de aday adaylığı başvuruları dün başladı. Buna göre erkek, kadın, genç ve engelli olmak üzere 3 kategori belirlendi. Erkek aday adaylar 20 bin TL, kadın ve 18-30 yaş arası genç aday adaylar 10 bin TL ve engelli aday adaylar 5 bin TL Deprem Yardım Kampanyası’na bağış yapacak. Başvuralar için son tarih 16 Mart. Temayül yoklaması tüm Türkiye’de tek günde 19 Mart’ta saat 10.00-17.00 arasında yapılacak.