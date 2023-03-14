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AK Parti’den 6 şart

Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladıktan sonra siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti'de aday adaylığı başvuruları dün başladı. Parti aday olmak isteyenlere altı şart sunuyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkezi.

AK Parti Genel Merkezi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için süreci başlatmasının ardından siyasi partiler de çalışmaları hızlandırdı. Bu kapsamda AK Parti’de aday adaylığı başvuruları dün başladı. Buna göre erkek, kadın, genç ve engelli olmak üzere 3 kategori belirlendi. Erkek aday adaylar 20 bin TL, kadın ve 18-30 yaş arası genç aday adaylar 10 bin TL ve engelli aday adaylar 5 bin TL Deprem Yardım Kampanyası’na bağış yapacak. Başvuralar için son tarih 16 Mart. Temayül yoklaması tüm Türkiye’de tek günde 19 Mart’ta saat 10.00-17.00 arasında yapılacak.

HEP SEÇİM BÖLGESİNDE OLACAK

AK Parti her adaydan taahhütname alacak. Milletvekili taahhütnamesi 6 maddeden oluşuyor. Bu maddeler şöyle: “Seçim çevresinde ikamet edecek. TBMM’nin ve Parti’nin çalışma usul ve esaslarına uyacak. Görevli olmadığı sürece bütün zamanını seçim çevresinde geçirecek. Şehrin ve teşkilatla ilgili sorumlulukları bihakkın yerine getirecek. Vatandaşlarla gönül bağını sürekli kılıcak. ‘Türkiye Yüzyılı’ inşasında var gücüyle çalışacak.”


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Altılı Masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemez
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Altılı Masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemez

Altılı Masa'nın ekonomik vaatlerini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kur Korumalı Mevduat sisteminin uygulamadan kaldıracağına yönelik vaatle ilgili, "Buradaki paranın tamamı dövize yönelecek, doların fiyatı patlayacaktır. Böyle bir tabloda, altılı masanın elinde doların fiyatının kontrolden çıkmaması için faiz oranlarını artırmaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır" dedi. Altılı masanın, uygulayacağını vaat ettiği yüksek faiz politikasına bağlı artan faiz harcamaları nedeniyle sosyal harcamalardan kesinti yapacağını anlatan Canikli, "Yani altılı masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemeyecektir. Emekli maaşlarının ve hatta memur maaşlarının ödenmemesi tehlikesi geçmişte de gündeme gelmiştir" ifadelerini kullandı.


#AK Parti
#Seçim
#Milletvekili aday adaylığı
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