AK Parti’den 6 şart

AK Parti Genel Merkezi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için süreci başlatmasının ardından siyasi partiler de çalışmaları hızlandırdı. Bu kapsamda AK Parti’de aday adaylığı başvuruları dün başladı. Buna göre erkek, kadın, genç ve engelli olmak üzere 3 kategori belirlendi. Erkek aday adaylar 20 bin TL, kadın ve 18-30 yaş arası genç aday adaylar 10 bin TL ve engelli aday adaylar 5 bin TL Deprem Yardım Kampanyası’na bağış yapacak. Başvuralar için son tarih 16 Mart. Temayül yoklaması tüm Türkiye’de tek günde 19 Mart’ta saat 10.00-17.00 arasında yapılacak.
HEP SEÇİM BÖLGESİNDE OLACAK
AK Parti her adaydan taahhütname alacak. Milletvekili taahhütnamesi 6 maddeden oluşuyor. Bu maddeler şöyle: “Seçim çevresinde ikamet edecek. TBMM’nin ve Parti’nin çalışma usul ve esaslarına uyacak. Görevli olmadığı sürece bütün zamanını seçim çevresinde geçirecek. Şehrin ve teşkilatla ilgili sorumlulukları bihakkın yerine getirecek. Vatandaşlarla gönül bağını sürekli kılıcak. ‘Türkiye Yüzyılı’ inşasında var gücüyle çalışacak.”