AK Parti’den DEM’e 100 şart

Sürecin tamamlanması için örgütlerle ilintili 50’sinin hayata geçirilmesi öncelikli şart olacak. Türkiye’de KCK adı altında örgütlenen PKK’nın diğer uzantılarının illegal ve legal bütün bağlantılarının açığa çıkartılması, üyelerinin yargı önüne çıkarılması da talep edilecek. AK Parti, DEM’e PKK’nın istihbarat örgütleriyle olan ilişkisinin deşifre edilmesinin de önemli bir adım olacağını iletecek ve benzer bir girişimin bir daha yaşanmasının önüne geçilecek.