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AK Parti’den DEM’e 100 şart

AK Parti’den DEM’e 100 şart

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile DEM Partili Ahmet Türk’ten oluşan heyet, 6 Ocak’ta AK Parti ile bir araya gelmişti.
DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile DEM Partili Ahmet Türk’ten oluşan heyet, 6 Ocak’ta AK Parti ile bir araya gelmişti.

DEM Parti İmralı heyeti, siyasi parti turlarına devam ediyor. DEM Parti’nin bugünkü durakları MHP ve AK Parti olacak.

AK Parti-DEM Parti görüşmesinde, PKK’nın fesih süreci ana gündem maddesi olacak. AK Parti heyeti, DEM heyetine önceliğin PKK’nın kendini feshetmesi olduğunu aktaracak. “PKK kendini feshetme sürecini tamamladıktan sonra atılacak adımlar konuşulur” mesajını verecek. AK Parti, 50’si terör örgütü PKK’yı, 50’si DEM’i ilgilendiren yaklaşık 100 başlıktan oluşan “Terörsüz Türkiye” taleplerini bugün heyete iletecek.

ÖNCELİK 50 MADDEDE

Sürecin tamamlanması için örgütlerle ilintili 50’sinin hayata geçirilmesi öncelikli şart olacak. Türkiye’de KCK adı altında örgütlenen PKK’nın diğer uzantılarının illegal ve legal bütün bağlantılarının açığa çıkartılması, üyelerinin yargı önüne çıkarılması da talep edilecek. AK Parti, DEM’e PKK’nın istihbarat örgütleriyle olan ilişkisinin deşifre edilmesinin de önemli bir adım olacağını iletecek ve benzer bir girişimin bir daha yaşanmasının önüne geçilecek.



#AK Parti
#Siyaset
#DEM

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