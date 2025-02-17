AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan TÜSİAD'a tepki: Kabul edilemez

"Özgür Özel'in kendisinin şiirden, sanattan, kültürden hakikaten ne kadar uzak olduğunu ve bu noktada bilgisizliğinin bir ifadesi olarak Ziya Gökalp'in meşhur şiirini farklı bir şekilde uydurarak okuması herhalde bunun en güzel ifadesidir. Ne demişti? 'Minarelerimizde kubbeler miğfer, saldır asker' vesaire, hakikaten içler acısı bir durum. Bu aslında her meseleye nasıl yaklaştıklarının bir alametifarikası olarak bir ikrarı olarak kabul edilmeli. Şiire doğru dürüst bir atıf yok. Şiirde yer alan kelimelerin anlam boyutunu değiştirerek ifade ediyor ve onun üzerinden bir değerlendirme ve ona göre bir hüküm cümlesi kurma var. Öncülleri yanlış olanın sonucu da yanlış olur, hükmü de yanlış olur. Şiiri doğru bir şekilde okumak, anlamak ya da anlamamak konusunda sanat ve kültürle ilişkiler konusunda da Sayın Özel'in ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ders alması gerektiğini hatırlatıyorum"