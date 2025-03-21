AK Partili İnan'dan CHP'nin kelime cambazlığına tepki: Siz İmamoğlu soruşturmasında şüpheli değil şikayetçi tarafındasınız

"Mesela bir CHP milletvekili çıkıyor diyor ki; Biz işte bu yolsuzluklardan dolayı başımıza geleceği tahmin ettik, Onun için bu cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini başlattık. Çıksın gerçekten böyle midir, değil midir sayın özgür özel bunlarla ilgili olarak net bir şekilde cevap versin. Ortada milyarlarca hortumlanan para iddiası var. Bununla ilgili çıksın bir tane CHP’li böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilsin! Bir tanesi de çıkıp da hayır kardeşim bu diploma sahte değil bu yatay geçiş usulsüz değil desin!"