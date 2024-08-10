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AK Parti'li Okul'dan İmamoğlu'na partizanlık cevabı: Size kariyer tavsiyemiz İstanbulluya hizmette öncelik verin

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'partizanlık' sözlerine cevap verdi. İmamoğlu'nun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ve AK Parti'yi hedef alan tutarsız açıklamalarının trajikomik olduğunu belirten Okul, "Hiç şüpheniz olmasın ki biz bu şehre 30 yıldır büyük bir aşk ve azimle tüm kesimlerle diyalog kurarak hizmet etmekteyiz. Size tavsiyemiz ise siyasi kariyer planınıza İstanbul'a ve İstanbulluya hizmete öncelik vermenizdir." dedi.

Semih Bozkuş
23:32 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:27 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul - CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul - CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ve AK Parti'yi 'partizanlık'la itham etti.

İmamoğlu'nun bu mesnetsiz çıkışına Kurum'un ardından bir cevap da İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'dan geldi.

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Okul, İmamoğlu'nun tutarsız açıklamalarının trajikomik olduğunu belirterek, "Yapılan işçi alımlarındaki kıstaslarınızın hangi siyasi tandanslara göre yapıldığı kamuoyu tarafından biliniyorken liyakati esas alan ve devleti liyakatli kadrolarla 22 yıldır yöneten AK Parti'ye ithamda bulunmanız trajikomiktir." dedi.

Okul'dan İmamoğlu'na kariyer tavsiyesi

Bakan Kurum'un liderliğinde İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili ciddi çalışmaların yapıldığının altını çizen Okul, "Hiç şüpheniz olmasın ki biz bu şehre 30 yıldır büyük bir aşk ve azimle tüm kesimlerle diyalog kurarak hizmet etmekteyiz.

Size tavsiyemiz ise siyasi kariyer planınıza İstanbul'a ve İstanbulluya hizmete öncelik vermenizdir." ifadelerini kullandı.




#Zeynel Abidin Okul
#Ekrem İmamoğlu
#Partizanlık
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