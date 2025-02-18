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AK Partili Sarıbaş: Türkiye İslam dünyasının umut ışığıdır

AK Partili Sarıbaş: Türkiye İslam dünyasının umut ışığıdır

Haber Merkezi
17:2418/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş.
AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, gönül coğrafyamızın her köşesinde adaletin, vicdanın ve kardeşliğin sesi olmaya devam ediyor” dedi.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarında konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, “Son Asya ziyaretlerinde gördük ki Türkiye’nin duruşu sadece bizim değil, tüm İslam dünyasının umut ışığıdır. Malezya’dan Endonezya’ya, Pakistan’dan diğer dost ve kardeş ülkelere uzanan bu temaslarda, ekonomik ve stratejik iş birliklerimizi güçlendirmekle kalmadık; ümmet bilincimizi pekiştiren, dayanışmamızı kuvvetlendiren sağlam adımlar attık” ifadelerini kullandı.


“Adaletsizliğe meydan okuyan bir iradeyi temsil ediyoruz”

AK Parti Aydın Milletvekili Sarıbaş, “Biz, “Dünya beşten büyüktür” derken sadece bir sözü deklare etmiyoruz. Biz, adaletsizliğe meydan okuyan bir iradeyi temsil ediyoruz. Biz, Kudüs’ün onurunu korumaya, Gazze’deki yetimin hakkını savunmaya, Somali’den Arakan’a mazlumların elinden tutmaya devam ediyoruz. Bizler, İslam dünyasının ortak sesi olmaktan geri durmayacak; hakkın, hakikatin ve adaletin bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. İslam dünyasının ortak sesi, küresel adaletin savunucusu olan bir liderin yol arkadaşı olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.


#AK Parti
#Türkiye
#Seda Sarıbaş

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