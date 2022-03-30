Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem AK Partili Subaşı Merhum Erbakan hayatta olsaydı Recep Tayyip Erdoğanı alkışlardı
POLİTİKA

AK Parti'li Subaşı: Merhum Erbakan hayatta olsaydı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Merhum Erbakan hayatta olsaydı, okullara Kur'an-ı Kerim dersi koyan, peygamberimizin hayatını ders olarak okutan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AK Partili Subaşı: Merhum Erbakan hayatta olsaydı Recep Tayyip Erdoğanı alkışlardı
Yavuz Subaşı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan Hoca yaşasaydı CHP ile hareket ederdi" şeklindeki sözlerine çok şaşırdığını ifade etti.

Temel Karamollaoğlu: Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu
GÜNDEM
Temel Karamollaoğlu: Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu

Erbakan'ın siyasi hedeflerinin hepsini Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiğini söyleyen Subaşı, şöyle konuştu:

  • "Merhum Erbakan hayatta olsaydı okullara Kur'an-ı Kerim dersi koyan, peygamberimizin hayatını ders olarak okutan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı. Temel Bey herhalde unutmamıştır; merhum Erbakan'ı ilerlemiş yaşında hapse girmekten kurtaran, CHP'nin karşı çıkmasına rağmen yasal değişikliği yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Merhum Erbakan'ın rüyası Ayasofya'yı ibadete açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayasofya'nın ibadete açılmasının iptali için mücadele eden CHP değil miydi?"

Temel Karamollaoğlu: Necmettin Erbakan hoca hayatta olsa tereddütsüz CHP ile birlikte olurdu
OYNAT 00:35
Temel Karamollaoğlu: Necmettin Erbakan hoca hayatta olsa tereddütsüz CHP ile birlikte olurdu
Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Bugün Necmettin Erbakan olsa, CHP ile birlikte olur muydu?' sorusuna, 'Hiç tereddüt etmem. Kesinlikle birlikte olurdu.' yanıtını verdi.

“Millet İttifakı’nda değiliz” diyen Temel Karamollaoğlu: Birlikteliğimize altılı ittifak diyebiliriz
GÜNDEM
“Millet İttifakı’nda değiliz” diyen Temel Karamollaoğlu: Birlikteliğimize altılı ittifak diyebiliriz

Sirenler çalıyorsatehlike var demektir

'Sirenler çalıyorsa
tehlike var demektir'

​Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti.
2,5 milyar liragelir bekleniyor

2,5 milyar lira
gelir bekleniyor

'Vergi ve ekonomi paketi' Meclis'te.
İYİ Partide deprem: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı

İYİ Parti'de deprem: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı

Yatırım şampiyonu Altındağ

Yatırım şampiyonu Altındağ

Ankara'nın kalbindeki faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna çıktı.

​Bakanlık detayları açıkladı: Aralarında İstanbul da var.

Nuri Şahin:
Spor

Nuri Şahin: "Antalyaspor sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da isminden söz ettirecektir"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, takımının 8 maçtır mağlup olmamasında, devre arasında gerçekleştirdikleri 5 transferin önemli bir katkısı olduğunu söyledi. 5 yıllık sözleşmesi olduğunu ve gönderilmediği sürece Antalyaspor’da kalmak istediğini ifade eden Şahin, "Antalyaspor inşallah çok daha iyi yerlerde olacaktır. Antalya, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da isminden söz ettirecektir" dedi. Nuri Şahin’e güvenlerinin tam olduğunu aktaran Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise, "Lige başladığımızda bu kadro ve başında Nuri Şahin olsaydı şuan biz ilk ikideydik" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi Çin'de ilk seferini tamamladı
Teknoloji

Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi Çin'de ilk seferini tamamladı

Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi, Çin'de ilk seferini yaptı. 100 metre uzunluğunda ve yaklaşık 16 metre genişliğinde olan "Yangtze River Three Gorges 1 (Yangtze Nehri-Üç Boğaz Barajı 1)" adlı elektrikli yolcu gemisi, ilk yolculuğunu Yangtze Nehri-Üç Boğaz Barajı bölgesinde tamamladı.
İspanya'da rekor enflasyon: Son 37 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ekonomi

İspanya'da rekor enflasyon: Son 37 yılın en yüksek seviyesini gördü

Koronavirüs salgını sonrası çok sayıda ülke yüksek enflasyonlarla boğuşuyor. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, ülkede son bir yıldır artış kaydeden ve rekorlar kıran enflasyon martta yıllık bazda yüzde 9,8 oldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.