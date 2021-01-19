Gündem AK Partililer sessiz devrimi hatırlatacak
POLİTİKA

AK Partililer sessiz devrimi hatırlatacak

AK Parti teşkilatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğini anlatacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kongre süreçleri devam eden AK Parti, iktidarları dönemindeki sessiz devrimi detayları ile halka hatırlatacak. Sağlıktan ulaşıma kadar 2002 öncesi ve sonrasında hayata geçirilen çalışmaların vatandaşın hafızasında tazelenmesi sağlanacak. Bunun için hazırlanan video ve görsellerde AK Parti üyeleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden ‘hatırla’ hastagi ile paylaşılmaya başladı.

Sağlıkta yaşanan dönüşümün sonunda şehir hastaneleri ile en modern sağlık hizmetlerine AK Parti iktidarları ile ulaşıldığı anlatılacak.

SAVUNMADA ALTIN ÇAĞ

2002’de yalnızca 248 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatının 2020 yılında 3 milyar dolara yükseldiği, aynı zamanda Türkiye’nin kendi gemisi, helikopteri, eğitim uçağı, İHA ve SİHA’ları ile silah ve mühimmatları da üreterek dışa bağımlılıktan kurtulduğu vurgulanıyor.

Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreden 27 bin 700 kilometreye çıkarıldığı, 10 bin 948 km olan demir yolu hattının 12 bin 803 kilometreye ulaştığı hatırlatılacak. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere hava yolu yatırımları ve yolcu sayısındaki artışa da dikkat çekilecek.

Böylelikle AK Parti dönemindeki değişim ve dönüşüm bir kez daha hatırlanmış olacak.

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre süreci hızlandı
GÜNDEM
AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre süreci hızlandı
Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.