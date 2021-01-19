AK Partililer sessiz devrimi hatırlatacak

Kongre süreçleri devam eden AK Parti, iktidarları dönemindeki sessiz devrimi detayları ile halka hatırlatacak. Sağlıktan ulaşıma kadar 2002 öncesi ve sonrasında hayata geçirilen çalışmaların vatandaşın hafızasında tazelenmesi sağlanacak. Bunun için hazırlanan video ve görsellerde AK Parti üyeleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden ‘hatırla’ hastagi ile paylaşılmaya başladı.

Sağlıkta yaşanan dönüşümün sonunda şehir hastaneleri ile en modern sağlık hizmetlerine AK Parti iktidarları ile ulaşıldığı anlatılacak.

SAVUNMADA ALTIN ÇAĞ

2002’de yalnızca 248 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatının 2020 yılında 3 milyar dolara yükseldiği, aynı zamanda Türkiye’nin kendi gemisi, helikopteri, eğitim uçağı, İHA ve SİHA’ları ile silah ve mühimmatları da üreterek dışa bağımlılıktan kurtulduğu vurgulanıyor.

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Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreden 27 bin 700 kilometreye çıkarıldığı, 10 bin 948 km olan demir yolu hattının 12 bin 803 kilometreye ulaştığı hatırlatılacak. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere hava yolu yatırımları ve yolcu sayısındaki artışa da dikkat çekilecek.

Böylelikle AK Parti dönemindeki değişim ve dönüşüm bir kez daha hatırlanmış olacak.