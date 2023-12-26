AK Parti'nin Elazığ aday adayı Ali Tekataş'ın usulsüzlük dosyası kabarık

AK Parti’den Elazığ Belediye Başkan aday adayı olan Ali Tekataş'ın çalışma geçmişinde hukuka aykırı işlere imza attığı iddiaları yankı uyandırdı.





Öne sürülen iddialar arasında çok sayıda usulsüz eylem var. Kendi altında çalışanları ve hukuksuzluğa ses çıkaranlara baskı uyguladığı hatta görevden aldığı belirtildi. Üstündeki idarecilere de yalan-yanlış bilgiler verdiği öğrenilen Tekataş'ın kendine yakın şirketleri ihaleye çağırarak onlardan maddi fayda sağladığı da ortaya çıktı. İhale sürecinde söz geçiremediği firmalara da baskı uyguladığı öğrenildi.





İhale yolsuzlukları

Edinilen bilgiye göre, Tekataş'ın usulsüzlüklerinden biri su kanalizasyon ihalesi... Normal şartlarda bu ihalenin yapılabilmesi için vatandaşa ait yerlerin istimlak edilmesi gerekiyor. Ancak Tekataş'ın istimlak ve sonrasında idare tarafından geçiş izni alma sürecine uymadığı iddia edildi.





Hem suçlu hem güçlü!

Bununla da yetinmeyen Ali Tekataş'ın ihaleye girmek isteyen firmalara engel olduğu hatta o firmalara ihale yasağı getirdiği belirtildi. Bu nedenle çevresi tarafından 'Takoz Ali' olarak bilinen Ali Tekataş'ın bu usulsüz eylemlerine göz yummayan firmalar durumu yargıya taşıdı. Tekataş'ın yaptığı algı ve manipülasyonlarla devam eden hukuki süreci de baltalamaya çalıştığı edinilen bilgiler arasında.





Genel müdürlüğe suç attı

2014 yılında İller Bankası AŞ Elazığ Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ali Tekataş'ın 2017 yılına kadar sürdürdüğü görevi de şaibelerle dolu. İller bankasının merkezi yerdeki bir arsası, yeni bir bina yapılması için müteahhite takas olarak verilmek isteniyor. Ancak o dönemki genel müdür buna imza atmıyor. Daha sonra göreve gelen Ali Tekataş bu arsayı o müteahhite takas yoluyla veriliyor. O arsanın yerine iki blok bina yapıldı ancak iskana açılmadı. Söz konusu anlaşmaya itiraz edilince Tekataş kendini 'Ben vermedim, genel müdürlük re'sen verdi' şeklinde savunuyor. Bu durum 'genel müdürlüğe suç attı' olarak yorumlandı.





Bir de belediye başkanı olursa?

İş dünyasında 'hukuk tanımaz' olarak tanımlanan Ali Tekataş'ın belediye başkan adaylığı tartışmaları da beraberinde getirdi.





AK Parti'nin imajını zedeleyecek

Elazığ'dan belediye başkan aday adayı Ali Tekataş'ın aday olması durumunda AK Parti'nin imajını zedeleyeceği kulislerde konuşulanlar arasında.



