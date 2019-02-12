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ANKARA

Akar: Geniş çaplı heyet sabahtan itibaren vazifesine başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada "Geniş çaplı heyet, sabahtan itibaren vazifesine başladı. Bölgede çalışmalarını ayrıntılı şekilde sürdürüyor. İnşallah bunlar son olacak. Aldığımız tedbirler, her geçen gün artmakta, çok ayrıntılı tedbirler alınmakta" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan kahraman silah arkadaşımız Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Batıkent'teki baba ocağına gelen Bakan Akar ve komutanlar, kurulan taziye çadırında şehidin babası İlhami, annesi Nezihe ve eşi Gizem Özcan ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Şehitlerin vatan ve millet için büyük fedakârlıklar gösterdiğini ifade eden Bakan Akar, "Arkadaşlarımız yurt içi ve sınır ötesinde yapılan terörle mücadele harekâtında bugüne kadar çok büyük kahramanlık ve fedakârlık yaptı. Çok tecrübeli arkadaşlarımız. Hem eğitimde hem bakımda hem de diğer faaliyetlerde çok başarılı olan bu arkadaşlarımız dün maalesef elim bir kaza sonucu şehitlik mertebesine eriştiler. Bugüne kadar yaptıkları, silahlı kuvvetlerimize katkıları hiçbir zaman unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, helikopter kazasında şehit olan Kr. Plt. Yzb. Semih Özcan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

"Çalışmalar ayrıntılı şekilde sürüyor"

Terörle mücadele konusunda gelinen noktadaki katkılarının da asla unutulmayacağını vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Gözlerini budaktan esirgemeden dağda, karda, kışta, bayırda devamlı suretle kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yaptılar. Yine dün de benzer şekilde daha önce meydana gelen bazı olaylardan dolayı motorların testi, tecrübesi için çıktıkları bir uçuşta maalesef bir kazayla karşılaşıldı ve bunun sonucunda da şehit oldular. Şu anda bu kazayla ilgili çok geniş çaplı teşkil edilen bir heyet bugün sabah saat 06.00'tan itibaren vazifesine başladı ve hava alayı bölgesinde çalışmalarını ayrıntılı şekilde sürdürüyorlar. Bunun sonucunda kazanın nasıl olduğu konusunda daha geniş, ayrıntılı bilgi sahibi olacağız. Bunları tabii ki sizlerle, kamuoyuyla paylaşacağız."

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Bakan Akar, şehitlerin ve gazilerin Türk Silahlı Kuvvetleri için ayrı önemi olduğunu belirterek, "TSK, muvazzafıyla, emeklisiyle, şehit aileleri ve gazileriyle bir bütün, bir aile. Dolayısıyla birlikte bu acıları yeneceğiz, birlikte bu acılara karşı duracağız ve silahlı kuvvetlerin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını sürdürmesine hep beraber omuz omuza elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Akar, helikopter kazasında şehit olan Kr. Plt. Yzb. Semih Özcan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

"İnşallah bu kaza da son olacak"

Şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve tüm millete başsağlığı dileyen Bakan Akar, "İnşallah bunlar son olacak, bu konudaki aldığımız tedbirler her geçen gün artmakta. Çok ayrıntılı tedbirler alınmakta. Bu konudaki ilgili arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti göstermekte, bundan sonra da aynı şekilde göstermeye devam edecekler. İnşallah bu kaza da son olacak" şeklinde konuştu.

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