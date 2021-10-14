Gündem Akdeniz Belediyesinin düzenlediği 2 Karaduvar Balık Festivaline 50 binden fazla kişi katıldı
YEREL GÜNDEM

Akdeniz Belediyesi'nin düzenlediği 2. Karaduvar Balık Festivali'ne 50 binden fazla kişi katıldı

Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si gerçekleştirilen Karaduvar Balık Festivali, birbirinden renkli etkinlikler, Dr. Ender Saraç söyleşisi ve sanatçı Ece Seçkin'in kapanış konseri ile sona erdi. 2 gün süren festivale 50 binden fazla ziyaretçi geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdeniz Belediyesinin düzenlediği 2. Karaduvar Balık Festivaline 50 binden fazla kişi katıldı
Akdeniz Belediyesi

Akdeniz Belediyesi'nin organize ettiği 2. Karaduvar Balık Festivali kentte büyük yankı uyandırdı. Festivalde 5 tondan fazla sardalya tüketilirken, ziyaretçilere binlerce balık ekmek ve şalgam ikram edildi. 2 günde 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği festival alanı renkli görüntülere sahne oldu.

On binlerce kişinin adeta akın ettiği, çocuk aktivite alanları, gösteriler ve ödüllü yarışmaların olduğu 2. Karaduvar Balık Festivali ile muhteşem bir etkinliğe imza atıldı. Festivalin ilk gününde İrem Derici sahne alırken, ikinci gününde ise Dr. Ender Saraç söyleşisi ve Ece Seçkin konseri gerçekleşti.

Başkan Gültak, Ece Seçkin'e tablo hediye etti

Festivalin kapanış konserinde sahne alan ve yaklaşık 2 saat sahnede kalarak Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşatan Ece Seçkin birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Dansçıları ile kusursuz bir performans sergileyen Seçkin, izleyenlerden tam not aldı. Ayrıca yakın zamanda dünya evine giren sanatçıya Başkan Mustafa Gültak tarafından, Akdeniz Belediyesi Kültür Sanat Evlerindeki kadın kursiyerlerin yapmış olduğu bir tablo da hediye edildi.

"Mersin'in böyle bir festivale ihtiyacı vardı"

Festival sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Mersin'in böyle bir festivale ihtiyacı vardı. Yoğun katılımla beraber Mersin, Akdeniz ve Karadavur'ın adını tüm Türkiye'ye duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Çevre il ve ilçelerden çok ciddi bir katılım oldu. Bu da bizim doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bununla birlikte esnafımıza, kadınlarımıza ve bölge halkına da iş yapabilmeleri adına katkı sunmuş olduk. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz artık değişiyor"

Önümüzdeki yıl üzerine katarak daha coşkulu bir festival organize edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Gültak, "Göreve geldiğimizden bu yana ilçemizin makus talihini kırmak adına elimizden gelenin fazlasını yaptık; yapmaya da devam ediyoruz. Akdeniz artık değişiyor. Bu değişimle beraber artık bölge halkımız ve kentimiz daha da mutlu. Bunu çok net görebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte de çok başarılı festival ve projelere imza atacağız" diye konuştu.

İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.