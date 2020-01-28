Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz olarak saptadığı deprem, saat 18.38’de meydana geldi. Yerin 25 kilometre derinliğinde olan deprem, Yunanistan ve Muğla'yı etkiledi.
#DepremBüyüklük : 5.4 (Mw)Yer : Akdeniz, 68.54 km.Dodecanese (Yunanistan), 142.11 km. Marmaris (Mugla)Tarih-Saat : 28.01.2020, 18:38:35 TSİEnlem : 35.2730 NBoylam : 27.9470 EDerinlik : 25.00 kmDetay : https://t.co/KJDUL8yjA1@afadbaskanlik@trthaber@anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 28, 2020