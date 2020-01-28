Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem oldu

Gündem

Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı: Ortak deprem hattı geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremiyle ilgili son gelişmeleri anlattı. Soylu, deprem sonrası iletişim için ortak bir deprem hattı için çalışma yapıldığını, "Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak" ifadeleriyle açıkladı.