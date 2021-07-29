Akdeniz'de "Gece Yolcuları" rüzgarı esecek

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların uzun süredir hasret kaldığı kültürel ve sanatsal etkinliklere yeniden başlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenecek olan etkinlikte; “Gece Yolcuları” adlı müzik grubu, deniz kenarında ücretsiz konser ile vatandaşları yeniden bir araya getiriyor. Müzikseverlerin de birbirinden güzel şarkılara eşlik edebileceği konser, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Millet Bahçesi sahil etabında saat 20:00’de başlayacak.

Tüm Mersinlileri, sandalyelerini alıp ücretsiz konseri dinlemeye davet eden Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, “Özellikle Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle yaşadığımız zor ve zahmetli günlerde, güzel bir moral etkinliği olacak konserimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Şüphesiz gelen herkes, etkinliğimiz boyunca Pandemi koşullarını göz önünde bulundurup hassasiyet gösterecektir. Tüm Mersinlileri bu eğlence dolu etkinliğimize bekleriz” dedi.