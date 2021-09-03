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YEREL GÜNDEM

Akdeniz'de kültür sanat etkinlikleri sürecek

Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinlikleri kapsamında Karaduvar Mahallesinde Kibrit Kutusu müzik grubu konseri gerçekleşirken, 'Organize İşler Sazan Sarmalı' sinema filminin de açık hava gösterimi yapıldı. Başkan Mustafa Gültak konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede,"Vatandaşlarımızın bu süreçte moral bulması en büyük temennimiz. Yakında kültür ve sanat etkinliklerimize dair çok güzel sürprizlerimiz olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdenizde kültür sanat etkinlikleri sürecek
Akdeniz Belediyesi

Akdeniz Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşen 'Yaz Akşamları' etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz akşam Karadauvar Mahalle Muhtarlığı önünde Kibrit Kutusu müzik grubunun birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenen vatandaşlar, konserin ardından da 'Organize İşler Sazan Sarmalı' sinema filmi ile açık havada keyifli zamanlar geçirdi. Ayrıca belediyeye bağlı ekipler vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz dağıtarak nostaljik yaz akşamlarının da yaşanmasına vesile oldu.

Başkan Gültak; "Etkinliklerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak"

Yoğun ilgi gören Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinlikleri hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Gültak; "Hemen her mahallemizde kültür sanat etkinliklerimizin ulaştığını ve ilgi gördüğünü bilmek bizleri çok mutlu ediyor. Sağlık açısından tüm dünya gibi ülkemizde zor günler geçirdi. Umuyorum ki bu süreci de en kısa sürede atlatırız. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın moral bulması en büyük temennimiz. Etkinliklerimiz elbette bunlarla sınırlı kalmayacak. Yakında kültür ve sanata dair güzel sürprizlerimiz olacak" diye konuştu.

Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinlikleri kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, 04 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da Karacailyas Düğün Salonu yanında Naciye Çakmak konseri gerçekleştirilecekken, yine aynı yerde konser sonrası saat 20:30'da Ekşi Elmalar filminin gösterimi yapılacak.

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