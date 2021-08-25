Akdeniz'de hem konser hem sinema keyfi

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği Mersin Millet Bahçesi'ndeki etkinliklere ara vermeden devam ediliyor. Geçtiğimiz akşam Naciye Çakmak'ın birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenen vatandaşlar, konser sonrası 'Sen Kiminle Dans Ediyorsun' sinema filmi ile keyifli vakit geçirdi.

Vatandaşlardan aldığı yoğun ısrar üzerine uzun bir süre sahnede kalan Naciye Çakmak, "Akdeniz Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında çok çeşitli etkinlikler yapmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya verilen değerden ötürü Başkan Mustafa Gültak'ın bu tutumunu çok önemsiyorum. Çok keyifli bir atmosferde konser verdik. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte de bu tarz kültür sanat faaliyetlerinde buluşuruz" diye konuştu.

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Akdeniz'de Yaz Akşamları etkinlikleri kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, tarafından verilen bilgiye göre, 26 Ağustos Perşembe günü saat 19:30'da Mersin Millet Bahçesi'nde Grup Cosmos konseri ile çocuklar için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecekken, 27 Ağustos Cuma günü saat 20:30'da Mersin Millet Bahçesi'nde Bizim İçin Şampiyon filmi, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 19:30'da Adanalıoğlu Reşit Can İlköğretim Okulu'nda Kibrit Kutusu müzik grubu ile Güneş Korosu'nun dinletisinin olacağı bildirildi.